Суд отправил в СИЗО экс-главу Центра анализа и оценки техногенного воздействия

Экс-директор ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислав Новиков арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Преображенский суд Москвы.

По информации агентства, чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учёта отходов негативного воздействия на окружающую среду. Кроме него, задержаны и отправлены в СИЗО ещё два фигуранта этого дела.