Суд отправил в СИЗО экс-главу Центра анализа и оценки техногенного воздействия
Суд арестовал экс-главу ФГБУ "ФЦАО" Новикова за злоупотребление полномочиями
Экс-директор ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислав Новиков арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Преображенский суд Москвы.
По информации агентства, чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учёта отходов негативного воздействия на окружающую среду. Кроме него, задержаны и отправлены в СИЗО ещё два фигуранта этого дела.
"Ущерб от невыполнения этого контракта, по данным следователей, составляет пока около 370 млн рублей. Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС", — пишет агентство.
Ранее главу гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали на два месяца по делу о растрате. Напомним, что чиновника задержали 29 апреля в зоне специальной военной операции. Его подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. По версии следствия, Лавричев действовал не один, а значит, могут появиться ещё фигуранты.
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