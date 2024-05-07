США не станут менять готовность ядерных сил из-за учений России

"Мы не видим никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие", — пояснила представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, Генштаб РФ начал подготовку к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Решение о начале военно-подготовительных мероприятий было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В Госдуме отметили, что это своего рода напоминание Западу о том, как Россия может отреагировать на внешнюю угрозу.