ХАМАС сообщило о гибели американской заложницы

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц. По информации представителя группировки Абу Убайды, речь идёт о 70-летней американке Джудит Вайнштейн, о смерти которой изначально сообщалось ещё в декабре прошлого года.

В сообщении представителя военного крыла движения ХАМАС говорится, что заложница с американским гражданством скончалась после полученных ранее ранений. Помещение, в котором она находилась, подверглось бомбардировке месяц назад.

По словам Убайды, американка скончалась из-за невозможности оказания ей медицинской помощи. Он подчеркнул, что погибшая была ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но получила медицинскую помощь "в больницах сектора".