Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 21:08

ХАМАС сообщило о гибели американской заложницы

ХАМАС заявило о смерти удерживаемой в Газе американской заложницы Вайнштейн

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц. По информации представителя группировки Абу Убайды, речь идёт о 70-летней американке Джудит Вайнштейн, о смерти которой изначально сообщалось ещё в декабре прошлого года.

В сообщении представителя военного крыла движения ХАМАС говорится, что заложница с американским гражданством скончалась после полученных ранее ранений. Помещение, в котором она находилась, подверглось бомбардировке месяц назад.

По словам Убайды, американка скончалась из-за невозможности оказания ей медицинской помощи. Он подчеркнул, что погибшая была ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но получила медицинскую помощь "в больницах сектора".

ХАМАС освободит 33 заложника на первом этапе соглашения с Израилем
ХАМАС освободит 33 заложника на первом этапе соглашения с Израилем

Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения достигло 5% его населения. Большинство из них — женщины и дети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • США
  • хамас
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров