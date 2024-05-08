ХАМАС сообщило о гибели американской заложницы
ХАМАС заявило о смерти удерживаемой в Газе американской заложницы Вайнштейн
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц. По информации представителя группировки Абу Убайды, речь идёт о 70-летней американке Джудит Вайнштейн, о смерти которой изначально сообщалось ещё в декабре прошлого года.
В сообщении представителя военного крыла движения ХАМАС говорится, что заложница с американским гражданством скончалась после полученных ранее ранений. Помещение, в котором она находилась, подверглось бомбардировке месяц назад.
По словам Убайды, американка скончалась из-за невозможности оказания ей медицинской помощи. Он подчеркнул, что погибшая была ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но получила медицинскую помощь "в больницах сектора".
Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения достигло 5% его населения. Большинство из них — женщины и дети.
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