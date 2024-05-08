Макрон на обеде с Си Цзиньпином остался без любимого русского пирога
Figaro: Любимый десерт Макрона не подали на обеде с Си Цзиньпином из-за названия
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе обеда с председателем КНР Си Цзиньпином остался без любимого десерта — русского пирога. По информации газеты Le Figaro, блюдо было заменено из-за "чувствительного" названия по дипломатическим причинам.
"Этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён черничным пирогом из-за его чувствительного названия ввиду геополитического контекста. Дипломатического скандала едва удалось избежать", — пишет газета.
После основных блюд высоким гостям планировали подать "Русский торт-пирог". Этот десерт сделан из миндаля и пралине, а сверху покрыт сахарной пудрой, что "напоминает снежные равнины России". Считается, что этот рецепт пришёл из Крыма.
По информации газеты, этот пирог особо любим четой Макрон, но возможности попробовать его у семейства на этот раз не было. Учитывая "чувствительный геополитический контекст" на фоне темы Украины, было принято решение заменить русский торт на черничный пирог. Оценил ли его французский лидер, не сообщается.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин в рамках европейского турне 6 апреля посетил Францию. В частности, там он провёл трёхсторонние переговоры с Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. На них он заявил, что Пекин, Париж и Брюссель должны совместными усилиями противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для мирных переговоров. По его словам, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, если её одобрят Москва и Киев.