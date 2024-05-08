Макрон на обеде с Си Цзиньпином остался без любимого русского пирога

Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе обеда с председателем КНР Си Цзиньпином остался без любимого десерта — русского пирога. По информации газеты Le Figaro, блюдо было заменено из-за "чувствительного" названия по дипломатическим причинам.

"Этот десерт из пралине, фирменное блюдо Пиренеев, был заменён черничным пирогом из-за его чувствительного названия ввиду геополитического контекста. Дипломатического скандала едва удалось избежать", — пишет газета.

После основных блюд высоким гостям планировали подать "Русский торт-пирог". Этот десерт сделан из миндаля и пралине, а сверху покрыт сахарной пудрой, что "напоминает снежные равнины России". Считается, что этот рецепт пришёл из Крыма.

По информации газеты, этот пирог особо любим четой Макрон, но возможности попробовать его у семейства на этот раз не было. Учитывая "чувствительный геополитический контекст" на фоне темы Украины, было принято решение заменить русский торт на черничный пирог. Оценил ли его французский лидер, не сообщается.