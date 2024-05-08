Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 02:10

В Белом доме обрадовались сорванному покушению на Зеленского

Белый дом: США обеспокоены заявлением Киева о попытке покушения на Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Утверждения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы готовившихся попытках покушения на Владимира Зеленского вызывают "озабоченность" у администрации Соединённых Штатов. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана", — заявила Жан-Пьер.

"Знает много чужих тайн": Обозреватель раскрыл, кто мог стоять за покушением на Зеленского
"Знает много чужих тайн": Обозреватель раскрыл, кто мог стоять за покушением на Зеленского

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны. Ранее в апреле СБУ сообщила о задержании в Польше "российского агента", который, как утверждается, сотрудничал с разведкой РФ для планирования покушения на Зеленского.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров