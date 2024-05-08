В Белом доме обрадовались сорванному покушению на Зеленского
Белый дом: США обеспокоены заявлением Киева о попытке покушения на Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Утверждения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы готовившихся попытках покушения на Владимира Зеленского вызывают "озабоченность" у администрации Соединённых Штатов. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана", — заявила Жан-Пьер.
Напомним, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны. Ранее в апреле СБУ сообщила о задержании в Польше "российского агента", который, как утверждается, сотрудничал с разведкой РФ для планирования покушения на Зеленского.