"Шесть жарких направлений": Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Зеленский заявил, что самые горячие бои ведутся на шести направлениях
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский назвал ряд направлений, на которых ведутся самые жаркие боевые действия. Он также провёл совещание, на котором обсуждался вопрос укрепления бригад ВСУ.
"Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское", — указал Зеленский.