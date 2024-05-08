На Сахалине сняли с самолёта пьяного дебошира, громко ругавшегося с возлюбленной

На Сахалине сняли с самолёта пьяного мужчину, который прямо в салоне скандалил со своей возлюбленной. По данным SHOT, парочка, временно расставшаяся по вине алкоголя, вылетала рейсом Южно-Сахалинск – Владивосток авиакомпании "Аврора". Уже перед взлётом она начала очень громко выяснять отношения, не обращая внимания на замечания со стороны.

На Сахалине сняли с рейса пьяного мужчину, громко скандалившего с возлюбленной. Видео © SHOT

Вскоре на борт поднялись сотрудники полиции. Увидев их, женщина отреклась от возлюбленного, заявив, что она "официально не замужем". Он же, судя по видео, пытался уговорить правоохранителей оставить его, обещая вести себя тише. Но не сработало: мужчину увели, а его девушка продолжила тихо распивать "огненную воду" с соседом.