Рогов заявил о новых ракетных ударах по Днепрогэсу 8 мая, 08:19 Пожар на Днепрогэсе после ракетного удара 22 марта 2024 года. Обложка © "Страна.ua"

Российские войска ранним утром 8 мая нанесли ракетные удары по комплексу Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Удары начались с 04:30 мск. Прилёты непосредственно были по комплексу Днепрогэса, в него входят не только плотина, но и распределительная часть и машинные залы. Две ракеты прилетели по машинному залу Днепрогэса, по распределительной станции были прилёты", — цитирует Рогова ТАСС.

Всего, по его словам, было семь прилётов. Помимо ГЭС удары пришлись также по одной из промышленных площадок в Запорожье. Из-за взрывов в течение нескольких часов не работали трамваи, были перебои с подачей воды и электричества.

Напомним, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепрогэс — уже подвергалась мощной атаке. 22 марта детонация произошла в машинном отделении. После этого на станции произошёл пожар, было выведено из строя до половины из восьми гидроагрегатов в машинном зале Днепрогэса-2, что привело к остановке станции.

Авторы Александра Вишнякова