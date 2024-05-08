Посольство прокомментировало данные о якобы задержанном в Польше российском солдате

Российское посольство в Варшаве не получало информацию о якобы задержанном при незаконном пересечении границы Белоруссии и Польши солдате ВС РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве.

"Информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", — приводит РИА "Новости" сообщение посольства.

Там подчеркнули, что, в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года, Варшава должна уведомить об этом Москву. Чтобы разобраться в ситуации, российские дипломаты обратятся в МИД Польши.