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8 мая, 10:59

Посольство прокомментировало данные о якобы задержанном в Польше российском солдате

Посольство РФ заявило об отсутствии информации от Польши о задержании россиянина

Российское посольство в Варшаве не получало информацию о якобы задержанном при незаконном пересечении границы Белоруссии и Польши солдате ВС РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве.

"Информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", — приводит РИА "Новости" сообщение посольства.

Там подчеркнули, что, в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года, Варшава должна уведомить об этом Москву. Чтобы разобраться в ситуации, российские дипломаты обратятся в МИД Польши.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что при незаконном пересечении белорусско-польской границы был задержан 41-летний россиянин. В ведомстве отметили, что мужчина якобы "имеет отношение к Вооружённым силам РФ".

Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии арестовали трёх студентов из России, подозреваемых в отправке подсанкционных товаров на родину. В настоящее время ещё неизвестны детали расследования о том, какие именно товары подозреваемые вывозили из скандинавской страны. При этом МИД Финляндии упорно игнорирует запросы Москвы о задержании россиян.

В Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе" и гражданина России
В Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе" и гражданина России
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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