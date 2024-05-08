Посольство прокомментировало данные о якобы задержанном в Польше российском солдате
Посольство РФ заявило об отсутствии информации от Польши о задержании россиянина
Российское посольство в Варшаве не получало информацию о якобы задержанном при незаконном пересечении границы Белоруссии и Польши солдате ВС РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве.
"Информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала", — приводит РИА "Новости" сообщение посольства.
Там подчеркнули, что, в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года, Варшава должна уведомить об этом Москву. Чтобы разобраться в ситуации, российские дипломаты обратятся в МИД Польши.
Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что при незаконном пересечении белорусско-польской границы был задержан 41-летний россиянин. В ведомстве отметили, что мужчина якобы "имеет отношение к Вооружённым силам РФ".
Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии арестовали трёх студентов из России, подозреваемых в отправке подсанкционных товаров на родину. В настоящее время ещё неизвестны детали расследования о том, какие именно товары подозреваемые вывозили из скандинавской страны. При этом МИД Финляндии упорно игнорирует запросы Москвы о задержании россиян.
Shutterstock / FOTODOM