Суд в Москве вынес приговор бойцу джиу-джитсу, который проломил голову школьнику

Ибатова признали виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Как сообщал Life.ru, Ибатов напал на подростка в конце январе этого года, когда возвращался к себе домой в район Солнцево. Мужчине не понравилось, что школьник потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. В итоге 17-летнего подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа. Ибатова же удалось задержать спустя сутки после происшествия.