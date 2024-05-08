Суд в Москве вынес приговор бойцу джиу-джитсу, который проломил голову школьнику
Бойца джиу-джитсу осудили на четыре года и 10 месяцев за нападение на школьника
Бойца джиу-джитсу Серика Ибатова, который зимой проломил голову 17-летнему подростку, приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии. Такое решение вынес Солнцевский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ибатов в суде и момент нападения на подростка. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Ибатова признали виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.
Как сообщал Life.ru, Ибатов напал на подростка в конце январе этого года, когда возвращался к себе домой в район Солнцево. Мужчине не понравилось, что школьник потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. В итоге 17-летнего подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа. Ибатова же удалось задержать спустя сутки после происшествия.
Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы