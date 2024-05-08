Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP Сольдена
Песков: РФ не может расследовать гибель журналиста Армана Сольдена на Украине
Арман Сольден (слева) с коллегой на Украине. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / soldinarman
Россия не может провести расследование гибели французского журналиста Армана Сольдена на Украине весной 2023 года, так как он освещал конфликт с украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал обратиться за этим к Киеву.
"Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности... Если я понимаю, в момент гибели он находился на территории, которая была под контролем киевского режима", — отметил представитель Кремля.
Напомним, о гибели Армана Сольдена стало известно 9 мая 2023 года. В AFP, где работал 32-летний журналист, утверждают, что он умер в результате обстрела на окраине Часова Яра. Его коллеги, находившиеся рядом, не пострадали. Комментируя это, в ООН заявили, что осуждают атаки на сотрудников СМИ. Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование.