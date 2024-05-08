Песков ответил на вопрос о расследовании гибели журналиста АFP Сольдена

Россия не может провести расследование гибели французского журналиста Армана Сольдена на Украине весной 2023 года, так как он освещал конфликт с украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал обратиться за этим к Киеву.