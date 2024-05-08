Малайзия взяла пример с Китая и запустит орангутан-дипломатию
Малайзия запустит орангутан-дипломатию в странах-импортёрах пальмового масла
Малайзия запустит орангутан-дипломатию в странах-импортёрах пальмового масла. Обложка © Unsplash / Dan Dennis
Власти Малайзии намерены продвигать орангутан-дипломатию в странах, которые импортируют пальмовое масло. О соответствующих планах объявил министр плантационной промышленности и сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани.
"Малайзия хочет продвигать орангутан-дипломатию в странах, покупающих пальмовое масло. <...> Малайзия намерена развивать орангутан-дипломатию, как Китай, которому удалось развить панда-дипломатию со странами мира", — написал глава ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Министр пояснил, что в рамках орангутан-дипломатии Куала-Лумпур планирует реализовывать дипломатическую стратегию и дарить человекообразных обезьян крупным импортёрам пальмового масла, в том числе Китаю, Индии и странам Евросоюза. По словам Гани, данные меры доказывают миру, что Малайзия привержена сохранению биологического разнообразия.
Напомним, что Пекин давно практикует дипломатию панд. Все большие панды считаются символом и собственностью Китая, но Пекин даёт в "аренду" этих редких медведей тем странам, с которыми имеет тесные дружеские отношения. Или, наоборот, забирает животных у государств, с которыми отношения испортились. Кстати, в Московском зоопарке с 2019 года живут две панды — Жуи и Диндин. А в 2023 году там появилась третья пандочка — Жуи и Диндин стали родителями и произвели на свет малышку Катюшу. Орангутаны в Московском зоопарке тоже есть — Чапа и Чави с Суматры и Личана с Борнео.