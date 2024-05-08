Малайзия взяла пример с Китая и запустит орангутан-дипломатию

Власти Малайзии намерены продвигать орангутан-дипломатию в странах, которые импортируют пальмовое масло. О соответствующих планах объявил министр плантационной промышленности и сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани.

"Малайзия хочет продвигать орангутан-дипломатию в странах, покупающих пальмовое масло. <...> Малайзия намерена развивать орангутан-дипломатию, как Китай, которому удалось развить панда-дипломатию со странами мира", — написал глава ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).