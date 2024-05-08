Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:14

Духоподъёмное видео: У памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке зажгли Вечный огонь

ОНФ зажёг Вечный огонь у памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) зажгли Вечный огонь у памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке в ДНР. Пламя привезли из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Духоподъёмное видео из освобождённого города публикует телеграм-канал Mash.

ОНФ зажёг Вечный огонь у памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке. Видео © Telegram / Mash

На кадрах члены объединения в касках и бронежилетах бережно поджигают привезённым огнём факел, а затем переносят его на большую чашу, находящуюся у воинского мемориала. Активисты возложили алые гвоздики к монументу. На фоне звучит песня, ставшая гимном праздника, — "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Вечный огонь в этом году зажгут ещё на 27 мемориалах по всей России
Вечный огонь в этом году зажгут ещё на 27 мемориалах по всей России

Как сообщал Life.ru, российские военные освободили Авдеевку, северный пригород Донецка, 17 февраля. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. В конце марта министр обороны Сергей Шойгу вручил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву медаль "Золотая Звезда" за взятие Авдеевки.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
  • Новости
  • День Победы
  • ОНФ
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров