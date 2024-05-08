Духоподъёмное видео: У памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке зажгли Вечный огонь

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) зажгли Вечный огонь у памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке в ДНР. Пламя привезли из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Духоподъёмное видео из освобождённого города публикует телеграм-канал Mash.

ОНФ зажёг Вечный огонь у памятника Подвигу лётчиков-земляков в Авдеевке. Видео © Telegram / Mash

На кадрах члены объединения в касках и бронежилетах бережно поджигают привезённым огнём факел, а затем переносят его на большую чашу, находящуюся у воинского мемориала. Активисты возложили алые гвоздики к монументу. На фоне звучит песня, ставшая гимном праздника, — "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.