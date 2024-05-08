Тормозной путь увеличится в 8 раз: Водителей предупредили о коварстве ледяной корки на дорогах

Тормозной путь автомобиля увеличивается в восемь раз, если асфальт покрыт ледяной коркой. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. Одним из главных правил на скользкой дороге, по словам специалиста, является соблюдение достаточной дистанции ​​до впереди идущего автомобиля. Также необходимо избегать резких манёвров.

"Даже снижение скорости на треть приведёт сразу же к снижению тормозного пути более чем в два раза. <...> Никаких резких поворотов. Автомобиль на летнем колесе не предназначен для того, чтобы следить за снегом. Он будет просто скользить, дрифтовать, поэтому необходимо минимальное количество резких движений", — сказал Попов в беседе с РИАМО.