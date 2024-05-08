Тормозной путь увеличится в 8 раз: Водителей предупредили о коварстве ледяной корки на дорогах
Эксперт Попов: Тормозной путь увеличится в 8 раз, если на дороге ледяная корка
Тормозной путь автомобиля увеличивается в восемь раз, если асфальт покрыт ледяной коркой. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. Одним из главных правил на скользкой дороге, по словам специалиста, является соблюдение достаточной дистанции до впереди идущего автомобиля. Также необходимо избегать резких манёвров.
"Даже снижение скорости на треть приведёт сразу же к снижению тормозного пути более чем в два раза. <...> Никаких резких поворотов. Автомобиль на летнем колесе не предназначен для того, чтобы следить за снегом. Он будет просто скользить, дрифтовать, поэтому необходимо минимальное количество резких движений", — сказал Попов в беседе с РИАМО.
Автоэксперт добавил, что пытаться угадывать с резиной по отношению к погоде — дело нереальное. Так, если будет тепло, а вы всё ещё на зимних покрышках, то это другая крайность, и она тоже небезопасная. К примеру, тормозной путь на асфальтовом покрытии станет почти в два раза длиннее, если колёса с шипами, а нешипованная резина будет, наоборот, "расплываться", резюмировал специалист.
Напомним, что в среду, 8 мая, столичный регион накрыл шквалистый ветер с метелью. Синоптики обещают, что холод продолжится ещё как минимум два дня. Завтра, 9 мая, ожидается сильный ветер, воздух прогреется только до пяти градусов. Life.ru также сообщал, что майские снегопады вновь накрыли ряд российских регионов. На причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.
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