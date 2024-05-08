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8 мая, 17:31

Тормозной путь увеличится в 8 раз: Водителей предупредили о коварстве ледяной корки на дорогах

Эксперт Попов: Тормозной путь увеличится в 8 раз, если на дороге ледяная корка

Тормозной путь автомобиля увеличивается в восемь раз, если асфальт покрыт ледяной коркой. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. Одним из главных правил на скользкой дороге, по словам специалиста, является соблюдение достаточной дистанции ​​до впереди идущего автомобиля. Также необходимо избегать резких манёвров.

"Даже снижение скорости на треть приведёт сразу же к снижению тормозного пути более чем в два раза. <...> Никаких резких поворотов. Автомобиль на летнем колесе не предназначен для того, чтобы следить за снегом. Он будет просто скользить, дрифтовать, поэтому необходимо минимальное количество резких движений", — сказал Попов в беседе с РИАМО.

Автоэксперт добавил, что пытаться угадывать с резиной по отношению к погоде — дело нереальное. Так, если будет тепло, а вы всё ещё на зимних покрышках, то это другая крайность, и она тоже небезопасная. К примеру, тормозной путь на асфальтовом покрытии станет почти в два раза длиннее, если колёса с шипами, а нешипованная резина будет, наоборот, "расплываться", резюмировал специалист.

Напомним, что в среду, 8 мая, столичный регион накрыл шквалистый ветер с метелью. Синоптики обещают, что холод продолжится ещё как минимум два дня. Завтра, 9 мая, ожидается сильный ветер, воздух прогреется только до пяти градусов. Life.ru также сообщал, что майские снегопады вновь накрыли ряд российских регионов. На причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.

В Москве и области из-за ветра со снегом несколько деревьев упали на машины
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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