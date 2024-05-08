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8 мая, 17:54

Стало известно, когда и где пройдёт следующий саммит ЕАЭС

Следующий саммит Евразийского экономического союза пройдёт в Петербурге

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о месте проведения следующего саммита. Так, представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретятся в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Санкт-Петербурге", — сказал он в разговоре с журналистами по итогам заседания ЕАЭС в Москве.

Сегодня, 8 мая, в Москве проходит юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием
Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием
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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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