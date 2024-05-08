Стало известно, когда и где пройдёт следующий саммит ЕАЭС
Следующий саммит Евразийского экономического союза пройдёт в Петербурге
Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о месте проведения следующего саммита. Так, представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретятся в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
"По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Санкт-Петербурге", — сказал он в разговоре с журналистами по итогам заседания ЕАЭС в Москве.
Сегодня, 8 мая, в Москве проходит юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.