Стало известно, когда и где пройдёт следующий саммит ЕАЭС

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о месте проведения следующего саммита. Так, представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретятся в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Санкт-Петербурге", — сказал он в разговоре с журналистами по итогам заседания ЕАЭС в Москве.