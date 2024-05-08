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8 мая, 18:45

Стало известно, когда примет первый рейс закрытый в начале СВО аэропорт Элисты

Росавиация: Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая

Аэропорт Элисты. Обложка © Telegram / Бату Хасиков

Аэропорт Элисты. Обложка © Telegram / Бату Хасиков

Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая. Как отметили в Росавиации, эта воздушная гавань стала первой, которая открылась после ограничения полётов в начале специальной военной операции в 2022 году.

"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолётах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings", — отметили в ведомстве.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, рост интереса россиян к Калмыкии очевиден, а у республики есть большие перспективы для развития туризма. Первый же рейс оттуда, как отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, направится в Жуковский.

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Как сообщал Life.ru, в феврале 2022 года на фоне проведения спецоперации временно закрыли 12 аэропортов на юге и в центральной части РФ. Ограничил работу и аэропорт Элисты. 3 мая ограничения были сняты.

Никита Осипов
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