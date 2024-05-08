Стало известно, когда примет первый рейс закрытый в начале СВО аэропорт Элисты

Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая. Как отметили в Росавиации, эта воздушная гавань стала первой, которая открылась после ограничения полётов в начале специальной военной операции в 2022 году.

"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолётах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings", — отметили в ведомстве.