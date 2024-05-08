Стало известно, чем угощали лидеров стран ЕАЭС на неформальном обеде в Москве

Лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой и пожарские котлеты. Фото меню опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

Лидеров ЕАЭС в Москве угощают пельменями с неркой и шербетом из облепихи. Видео © Life.ru

Высокопоставленным политикам предложили на выбор пожарскую котлету с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Также лидеров угощали пельменями с неркой, борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной. На десерт — торт "Анна Павлова" и шербет из облепихи.