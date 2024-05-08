Стало известно, чем угощали лидеров стран ЕАЭС на неформальном обеде в Москве
Лидеров ЕАЭС в Москве угощали борщом с пампушками и шербетом из облепихи
Лидеры ЕАЭС на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой и пожарские котлеты. Фото меню опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
Лидеров ЕАЭС в Москве угощают пельменями с неркой и шербетом из облепихи. Видео © Life.ru
Высокопоставленным политикам предложили на выбор пожарскую котлету с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Также лидеров угощали пельменями с неркой, борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной. На десерт — торт "Анна Павлова" и шербет из облепихи.
Сегодня, 8 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.