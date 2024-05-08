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8 мая, 19:09

Стало известно, чем угощали лидеров стран ЕАЭС на неформальном обеде в Москве

Лидеров ЕАЭС в Москве угощали борщом с пампушками и шербетом из облепихи

Лидеры ЕАЭС на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Лидеры ЕАЭС на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на неформальном обеде после состоявшегося сегодня саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой и пожарские котлеты. Фото меню опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

Лидеров ЕАЭС в Москве угощают пельменями с неркой и шербетом из облепихи. Видео © Life.ru

Высокопоставленным политикам предложили на выбор пожарскую котлету с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Также лидеров угощали пельменями с неркой, борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной. На десерт — торт "Анна Павлова" и шербет из облепихи.

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием
Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием

Сегодня, 8 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.

Оксана Попова
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