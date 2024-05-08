"Всегда был защитником": Классная руководительница Путина рассказала о его характере
Школьная учительница Путина рассказала, что он всегда был защитником
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Гуревич (справа налево). Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Школьная учительница и классная руководительница главы государства Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о характере президента. В интервью видеоагентству Ruptly педагог призналась, что он всегда был защитником, а не задирой.
"Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и ещё раз защищал", — сообщила Гуревич.
Накануне Вера Гуревич посетила церемонию инаугурации Владимира Путина и дала напутствие президенту на новый срок: она пожелала, чтобы тот прошёл на отлично. После мероприятия глава государства встретился с педагогом. Он преподнёс учительнице букет роз и хризантем, а также поинтересовался, всё ли у неё хорошо.