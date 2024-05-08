"Всегда был защитником": Классная руководительница Путина рассказала о его характере

Школьная учительница и классная руководительница главы государства Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о характере президента. В интервью видеоагентству Ruptly педагог призналась, что он всегда был защитником, а не задирой.

"Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и ещё раз защищал", — сообщила Гуревич.