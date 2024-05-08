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8 мая, 19:39

"Всегда был защитником": Классная руководительница Путина рассказала о его характере

Школьная учительница Путина рассказала, что он всегда был защитником

Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Гуревич (справа налево). Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Гуревич (справа налево). Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Школьная учительница и классная руководительница главы государства Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о характере президента. В интервью видеоагентству Ruptly педагог призналась, что он всегда был защитником, а не задирой.

"Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и ещё раз защищал", — сообщила Гуревич.

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Накануне Вера Гуревич посетила церемонию инаугурации Владимира Путина и дала напутствие президенту на новый срок: она пожелала, чтобы тот прошёл на отлично. После мероприятия глава государства встретился с педагогом. Он преподнёс учительнице букет роз и хризантем, а также поинтересовался, всё ли у неё хорошо.

Оксана Попова
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