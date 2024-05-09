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9 мая, 06:58

Пушилин: Россияне равняются на предков, освобождая сегодня русские земли

Россияне, освобождая сегодня русские земли, равняются на своих героических предков, сокрушивших фашизм 79 лет назад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что граждане РФ каждый год с новой силой ощущают, насколько дорог всем этот день.

"Всем, кто ещё не понял, пора осознать: русские, сокрушившие фашизм, не позволят поднять голову неонацизму и навязать лживый миропорядок. Мы все равняемся на наших героических предков, вновь освобождая русские земли", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, в ДНР живёт 68 ветеранов Великой Отечественной войны. Пушилин призвал не позволить "сдать в пыльный архив память о героическом прошлом великой страны, обесценить роль Красной армии в борьбе с фашизмом, сделать героев из нацистских пособников".

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Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год

Напомним, ровно 79 лет назад, 9 мая 1945 года, завершилась Великая Отечественная война. Красная армия взяла Берлин и положила конец существованию Третьего рейха, освободив, помимо СССР, половину Европы. На Дальнем Востоке России уже прошли первые парады. Тем временем в Москве, где в эти минуты начинается главное торжество, ветреная и снежная погода, однако она, как заверили в Кремле, не помешает празднику.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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