Россияне, освобождая сегодня русские земли, равняются на своих героических предков, сокрушивших фашизм 79 лет назад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что граждане РФ каждый год с новой силой ощущают, насколько дорог всем этот день.

"Всем, кто ещё не понял, пора осознать: русские, сокрушившие фашизм, не позволят поднять голову неонацизму и навязать лживый миропорядок. Мы все равняемся на наших героических предков, вновь освобождая русские земли", — подчеркнул Пушилин.

По его словам, в ДНР живёт 68 ветеранов Великой Отечественной войны. Пушилин призвал не позволить "сдать в пыльный архив память о героическом прошлом великой страны, обесценить роль Красной армии в борьбе с фашизмом, сделать героев из нацистских пособников".