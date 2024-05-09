Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также с Днём Великой Победы. Телеграмма появилась на сайте Кремля. Глава государства отметил, что с первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны.

"Уважаемые друзья! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днём Великой Победы", — говорится в сообщении.