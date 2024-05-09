Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города
Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также с Днём Великой Победы. Телеграмма появилась на сайте Кремля. Глава государства отметил, что с первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны.
"Уважаемые друзья! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днём Великой Победы", — говорится в сообщении.
Путин рассказал, что легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал "одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа". Президент добавил, что незабываемые страницы летописи Севастополя связаны с Великой Отечественной войной, с подвигом его защитников. Глава государства подчеркнул, что сегодня севастопольцы — достойные наследники патриотических традиций предков — самоотверженно сражаются в рядах участников СВО, отстаивают суверенитет и свободу Родины.
Ранее Владимир Путин выступал с речью на Параде Победы. Лидер страны назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Президент также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.