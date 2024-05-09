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9 мая, 09:50

"Как мухи летают": Путин рассказал о проблеме дронов ВСУ на фронте

Путин: Беспилотники ВСУ, "как мухи, летают над головой" бойцов в зоне СВО

Беспилотники ВСУ летают над головами бойцов спецоперации (СВО), "как мухи", но Россия уже знает, как с этим бороться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая прошла 7 мая после инаугурации.

"Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", — сказал Путин.

Как писал Life.ru, 7 мая после инаугурации Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. В ходе разговора президент отметил, что перед Россией сегодня стоят большие задачи по развитию экономики и в других сферах деятельности. При этом ключевым звеном при их выполнении является успех в зоне СВО.

Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает
Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает
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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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