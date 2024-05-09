"Как мухи летают": Путин рассказал о проблеме дронов ВСУ на фронте

Беспилотники ВСУ летают над головами бойцов спецоперации (СВО), "как мухи", но Россия уже знает, как с этим бороться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая прошла 7 мая после инаугурации.

"Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", — сказал Путин.