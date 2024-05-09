"Как мухи летают": Путин рассказал о проблеме дронов ВСУ на фронте
Путин: Беспилотники ВСУ, "как мухи, летают над головой" бойцов в зоне СВО
Беспилотники ВСУ летают над головами бойцов спецоперации (СВО), "как мухи", но Россия уже знает, как с этим бороться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая прошла 7 мая после инаугурации.
"Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", — сказал Путин.
Как писал Life.ru, 7 мая после инаугурации Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. В ходе разговора президент отметил, что перед Россией сегодня стоят большие задачи по развитию экономики и в других сферах деятельности. При этом ключевым звеном при их выполнении является успех в зоне СВО.
Telegram / Кремль. Новости