Жители Киева с утра несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Жители Киева с самого утра несут цветы в парк Славы к Вечному огню, несмотря на перенос на Украине Дня Победы. Видео публикует украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

На кадрах видно, что память погибших воинов ВОВ почтили не только взрослые люди, но и молодёжь. На месте дежурят полицейские. Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о переносе на 8 мая празднования Дня Победы на Украине. Теперь праздник называется Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. А 9 мая на Украине с прошлого года стали отмечать День Европы.