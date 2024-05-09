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9 мая, 10:27
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Жители Киева с утра несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Жители Киева с самого утра несут цветы в парк Славы к Вечному огню, несмотря на перенос на Украине Дня Победы. Видео публикует украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Видео © Telegram / "Политика страны"

На кадрах видно, что память погибших воинов ВОВ почтили не только взрослые люди, но и молодёжь. На месте дежурят полицейские. Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о переносе на 8 мая празднования Дня Победы на Украине. Теперь праздник называется Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. А 9 мая на Украине с прошлого года стали отмечать День Европы.

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © Telegram / "Политика страны"

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © Telegram / "Политика страны"

Ранее Life.ru сообщал, что киевские полицейские не пустили пенсионерку в пилотке с советской символикой к Вечному огню. За женщину, которая собиралась возложить цветы, пытались заступиться прохожие. В итоге на неё составили административный протокол.

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