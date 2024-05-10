"Любят Беларусь": Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками спецоперации (СВО). По его словам, бойцы пребывают в хорошем настроении и очень ценят Белоруссию. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве. Видео © Telegram / Пул Первого

"Настроение у эсвэошников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", — сообщил Лукашенко в беседе с представителями силового блока в Минске.