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9 мая, 21:07

"Любят Беларусь": Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве

Лукашенко: Участники СВО понимают, что Минск не отправит туда своих военных

Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками спецоперации (СВО). По его словам, бойцы пребывают в хорошем настроении и очень ценят Белоруссию. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве. Видео © Telegram / Пул Первого

"Настроение у эсвэошников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", — сообщил Лукашенко в беседе с представителями силового блока в Минске.

На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку
На Парад Победы в Москве взяли шпица Лукашенко Умку

Напомним, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А 9-го числа он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади. Белорусский лидер высоко оценил организацию состоявшегося парада.

Оксана Попова
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