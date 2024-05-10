"Любят Беларусь": Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве
Лукашенко: Участники СВО понимают, что Минск не отправит туда своих военных
Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками спецоперации (СВО). По его словам, бойцы пребывают в хорошем настроении и очень ценят Белоруссию. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками спецоперации в Москве. Видео © Telegram / Пул Первого
"Настроение у эсвэошников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", — сообщил Лукашенко в беседе с представителями силового блока в Минске.
Напомним, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А 9-го числа он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади. Белорусский лидер высоко оценил организацию состоявшегося парада.