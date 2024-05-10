Петицию за ввод войск Запада на Украину сочли сигналом о скором падении Киева
Константинов увидел истощение ВСУ в петиции за ввод войск Запада на Украину
Появившаяся на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского петиция за ввод западных войск на территорию Украины сигнализирует об истощении ВСУ, уверен председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.
"Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", — рассказал он в разговоре с РИА "Новости", добавив, что Украину ждут скорые изменения, к которым стоит приготовиться.
Напомним, что петиция о призыве к вводу западных войск, в частности контингента Штатов и Британии, на территорию Незалежной появилась на официальном сайте Зеленского 7 мая. Автор публикации указал, что начать нужно как можно быстрее. В Кремле отреагировали на петицию, назвав её опасной провокацией.
Shutterstock / FOTODOM