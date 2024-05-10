Появившаяся на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского петиция за ввод западных войск на территорию Украины сигнализирует об истощении ВСУ, уверен председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

"Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", — рассказал он в разговоре с РИА "Новости", добавив, что Украину ждут скорые изменения, к которым стоит приготовиться.