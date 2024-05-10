Пентагон сговорился с Украиной и SpaceX из-за подключения России к спутникам Starlink

США, Украина и компания SpaceX Илона Маска вместе работают над предотвращением несанкционированного доступа России к Starlink. Об этом поведал помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

"На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией [спутниковой связи Starlink], но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи", — цитирует помощника шефа Пентагона Bloomberg.

По утверждению Пламба, данные попытки России продолжат "оставаться проблемой". Тем не менее чиновник полагает, что Вашингтон нашёл "хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной". В конкретику он вдаваться не стал и оставил методы тайными.

В России лицензионно использовать Starlink нельзя, однако купить оборудование спутниковой связи можно на маркетплейсах по цене от 157 тысяч рублей. Как пишет Bloomberg, терминалы работают по подписке, оформленной на имя жителей стран Европы. Они обеспечивают связь не в центре России, а в её приграничных регионах.