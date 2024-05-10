Курганская область получила 4 млрд на устранение последствий наводнения

Российский кабмин выделил четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий захлестнувшего Курганскую область паводка. В эту сумму включены как средства на поддержку пострадавших — до трёх миллиардов рублей, так и деньги на восстановительные работы — до одного миллиарда, указано на сайте Правительства России.

"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырёх миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства. Из них до трёх миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", — сказано в публикации кабмина.