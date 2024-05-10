Курганская область получила 4 млрд на устранение последствий наводнения
Кабмин выделил 4 млрд на восстановление Курганской области после наводнения
Российский кабмин выделил четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий захлестнувшего Курганскую область паводка. В эту сумму включены как средства на поддержку пострадавших — до трёх миллиардов рублей, так и деньги на восстановительные работы — до одного миллиарда, указано на сайте Правительства России.
"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырёх миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства. Из них до трёх миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", — сказано в публикации кабмина.
До одного миллиарда от суммы будет направлено на восстановление жилых домов, а также объектов социальной, коммунальной, инженерной инфраструктур. Кроме того, в эту сумму включены работы по санитарной очистке и обеззараживанию территорий в населённых пунктах, которые затопило водой.
Ранее Life.ru сообщал о том, что количество находящихся в зоне подтопления домов в России сократилось, но всё равно остаётся достаточно высоким. По состоянию на 2 мая подтоплены были 6308 жилых домов. Напомним, что весенний паводок затронул более 30 регионов РФ и больше всего Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Сильнее всего стихия разбушевалась в Тюменской, Оренбургской и Курганской областях. И в Гидрометцентре считают, что большей части страны ещё только предстоит столкнуться с половодьем.
Life.ru