Минэнерго Украины заявило о повреждении газопроводов на Харьковщине и в Волыни

Украина продолжает испытывать острую нехватку электроэнергии большую часть суток. Из-за этого руководству страны пришлось импортировать электричество из Румынии, Польши и Словакии. Об этом сообщили в телеграм-канале компании "Укрэнерго".

"В энергосистеме большая часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций", — рассказали представители энергетической компании.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за дефицита энергии с 19:00 до 22:00 накануне приходилось осуществлять экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии.

Кроме проблем с электроснабжением на Украине начались трудности с газоснабжением регионов, сообщает Минэнерго Незалежной. В одном из населённых пунктов Харьковской области без газа остались 684 абонента из-за повреждения трубопровода. В Луцком районе Волынской области также получил ущерб газопровод среднего давления, из-за чего было прервано газоснабжение 239 абонентов. Подобные проблемы фиксируются также в Сумской и Тернопольской областях.