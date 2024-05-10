Бута хотят назначить "главным" по авиации в новом кабмине Слуцкий предложил сделать Бута ответственным за авиацию в новом правительстве 10 мая, 12:21 Виктор Бут. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением назначить члена партии, депутата Заксобрания Ульяновской области Виктора Бута ответственным по вопросам авиации в новом составе Правительства РФ. По его словам, это укрепит отрасль.

"Виктора Анатольевича Бута, мужественного человека, который не сломался в американских застенках, профессионала в сфере авиации, мы предложили бы в ведомство, которое будет заниматься авиацией", — заявил Слуцкий.

Он пояснил, что планируется сформировать авиапром как отдельное федеральное ведомство, а это, в свою очередь, должно создать весомые основания для дальнейшего развития авиационного направления.

Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В 2022 году он вернулся на родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, а осенью 2023-го он был избран депутатом Заксобрания Ульяновской области.

Авторы Татьяна Миссуми