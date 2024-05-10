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10 мая, 17:12

Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire и 5 авиабомб в Белгородской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Обложка © ТАСС / Министерство обороны РФ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Обложка © ТАСС / Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить атаки по российским объектам, расположенным на территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 19:45 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолётного типа", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один вражеский дрон над территорией Белгородской области.

Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью
Операторы FPV-дронов уничтожили набпункты ВСУ рядом с Белгородской областью

Кстати, за минувшие сутки для обстрела региона ВСУ использовали свыше 70 боеприпасов. Кроме того, враг пытался атаковать область при помощи беспилотников. Было поражено почти 30 украинских дронов. При обстреле белгородского села повреждено три корпуса сельхозпредприятия.

Николь Вербер
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