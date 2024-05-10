Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire и 5 авиабомб в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить атаки по российским объектам, расположенным на территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 19:45 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолётного типа", — говорится в сообщении.