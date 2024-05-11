Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым обсудил работу в промышленности
Встреча Владимира Путина с Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в Кремле провёл совещание с исполняющим обязанности вице-премьера – главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава государства предложил обсудить работу в оборонной и гражданской промышленности.
Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым обсудил работу в промышленности. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Российский лидер напомнил, что в качестве заместителя председателя правительства Мантуров занимался оборонной и гражданской промышленностью.
"Значительный объём работы идёт по этому направлению в рамках "Ростеха", и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время", — обратился президент к собеседникам. Знаю, что многое сделано, налажено, всё функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания", — сказал Путин в ходе беседы.
Глава государства также отметил, что текущие вопросы должны решаться без сбоев и до формирования состава правительства. Об этом он уже говорил совсем недавно на встрече с кабмином.
Как уже рассказывал Life.ru, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. На данный момент формируется новый кабмин. Накануне глава государства утвердил Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Накануне политики провели встречу, в ходе которой российский лидер объяснил его выдвижение в премьеры.