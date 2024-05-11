Президент России Владимир Путин в Кремле провёл совещание с исполняющим обязанности вице-премьера – главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава государства предложил обсудить работу в оборонной и гражданской промышленности.

Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым обсудил работу в промышленности. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер напомнил, что в качестве заместителя председателя правительства Мантуров занимался оборонной и гражданской промышленностью.

"Значительный объём работы идёт по этому направлению в рамках "Ростеха", и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время", — обратился президент к собеседникам. Знаю, что многое сделано, налажено, всё функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания", — сказал Путин в ходе беседы.

Глава государства также отметил, что текущие вопросы должны решаться без сбоев и до формирования состава правительства. Об этом он уже говорил совсем недавно на встрече с кабмином.