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11 мая, 11:39

Обладательница Кубка IBU Никулина ушла из профессионального биатлона

Российская биатлонистка Анна Никулина закончила спортивную карьеру

Российская биатлонистка Анна Никулина. Обложка © ТАСС / Евгений Тумашов

Российская биатлонистка Анна Никулина. Обложка © ТАСС / Евгений Тумашов

Российская биатлонистка Анна Никулина, завоевавшая Кубок IBU в сезоне 2014/2015, закончила профессиональную спортивную карьеру. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области, за которую выступала атлетка.

"Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру", — цитирует Никифорова ТАСС.

Сейчас Никулиной 32 года. В последний раз она принимала участие в международных состязаниях в 2020 году. Кроме того, спортсменка соревновалась в четырёх гонках этапа Кубка мира, но не смогла занять призовые места.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой титулованной российской спортсменке, которая приняла решение уйти из профессионального спорта. 35-летняя чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева сообщила о своём решении в соцсетях, добавив, что ей было очень непросто отказываться от дела, которое она любит всей душой.

Юрий Лысенко
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