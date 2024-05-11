Обладательница Кубка IBU Никулина ушла из профессионального биатлона

Российская биатлонистка Анна Никулина, завоевавшая Кубок IBU в сезоне 2014/2015, закончила профессиональную спортивную карьеру. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области, за которую выступала атлетка.

"Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру", — цитирует Никифорова ТАСС.

Сейчас Никулиной 32 года. В последний раз она принимала участие в международных состязаниях в 2020 году. Кроме того, спортсменка соревновалась в четырёх гонках этапа Кубка мира, но не смогла занять призовые места.