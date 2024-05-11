Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 15:53

"Спасение от геноцида": Политолог объяснил значение референдума о присоединении ДНР и ЛНР к России

Политолог Шаповалов: Референдум стал выбором народа Донбасса — быть с Россией

Референдум в 2014 году стал выбором народа Донбасса — быть с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Референдум в 2014 году стал выбором народа Донбасса — быть с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Десять лет назад состоялись референдумы в Донбассе. Их результатом стало создание Донецкой и Луганской народных республик, провозглашение независимости и их принятие спустя восемь лет в состав России. Как отметил политолог Владимир Шаповалов в беседе с Life.ru, тогда жители Донбасса решили разделить судьбу с нашей страной.

"Решение о референдуме и независимости стало прямым следствием государственного переворота в Киеве и политики киевских властей, направленной на дискредитацию русского и русскоязычного населения Донбасса. Референдум стал реализацией осознанного выбора народа Донбасса — быть с Россией, разделить с ней свою судьбу. Это решение было поддержано президентом России Владимиром Путиным, всем народом Российской Федерации", — отметил политолог.

quote

В результате поддержки со стороны России народ Донбасса был спасён от геноцида, от претворения планов киевского нацистского режима на уничтожение русского Донбасса.

Политолог Владимир Шаповалов

Сегодня ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — неотъемлемая часть России. В новых субъектах Российской Федерации в полной мере обеспечены все социальные программы, защита гражданских прав и свобод, в том числе избирательных, отметил эксперт.

Начался процесс восстановления промышленных предприятий и жилого фонда, пострадавших от вооружённых действий киевского режима, развёрнуты грандиозные планы по экономическому и инфраструктурному развитию новых регионов, добавил Шаповалов. Вся страна пришла на помощь жителям Донбасса под руководством и при личном участии президента России. Сегодня новые регионы — часть большой российской семьи, заключил руководитель проектов ЭИСИ.

Минпросвещения оснастит 200 школ в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Минпросвещения оснастит 200 школ в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Ранее Владимир Путин поздравил всех жителей Донбасса с десятилетием со дня образования Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил храбрость и стойкость народа, который 11 мая 2014 года решил отстоять своё право говорить на родном языке, быть частью родной культуры и дать отпор правящему в Киеве режиму. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что за время без этих территорий Украина превратилась в страну-самоизгой.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров