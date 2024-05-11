Десять лет назад состоялись референдумы в Донбассе. Их результатом стало создание Донецкой и Луганской народных республик, провозглашение независимости и их принятие спустя восемь лет в состав России. Как отметил политолог Владимир Шаповалов в беседе с Life.ru, тогда жители Донбасса решили разделить судьбу с нашей страной.

"Решение о референдуме и независимости стало прямым следствием государственного переворота в Киеве и политики киевских властей, направленной на дискредитацию русского и русскоязычного населения Донбасса. Референдум стал реализацией осознанного выбора народа Донбасса — быть с Россией, разделить с ней свою судьбу. Это решение было поддержано президентом России Владимиром Путиным, всем народом Российской Федерации", — отметил политолог.

В результате поддержки со стороны России народ Донбасса был спасён от геноцида, от претворения планов киевского нацистского режима на уничтожение русского Донбасса. Политолог Владимир Шаповалов

Сегодня ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — неотъемлемая часть России. В новых субъектах Российской Федерации в полной мере обеспечены все социальные программы, защита гражданских прав и свобод, в том числе избирательных, отметил эксперт.

Начался процесс восстановления промышленных предприятий и жилого фонда, пострадавших от вооружённых действий киевского режима, развёрнуты грандиозные планы по экономическому и инфраструктурному развитию новых регионов, добавил Шаповалов. Вся страна пришла на помощь жителям Донбасса под руководством и при личном участии президента России. Сегодня новые регионы — часть большой российской семьи, заключил руководитель проектов ЭИСИ.