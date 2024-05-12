Польше пригрозили самострелом в ногу из-за выдворения украинских уклонистов
Forbes: Выдворение военнообязанных украинцев ударит по экономике Польши
Польша нанесёт ущерб собственной экономике, выдворив на Украину сотни тысяч военнообязанных беженцев. Так последствия массовой репатриации оценили аналитики журнала Forbes.
Авторы издания напомнили, что сбежавшие от вооружённого конфликта уклонисты будут вынуждены покинуть свои рабочие места в случае принудительной высылки. Тогда-то республика и столкнётся с резким дефицитом трудящегося персонала.
"Из более чем миллиона украинцев, которые приехали в Польшу после 2022 года, 371 тысяча мужчин могут подлежать обязательной мобилизации", — считают в Forbes.
О готовности выдавать Киеву военнообязанных украинцев в конце апреля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Незадолго до этого власти Незалежной запретили оказывать уклонистам консульские услуги за рубежом. Доступной оказалась лишь одна опция — возвращение на родину для вступления в ряды ВСУ.
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