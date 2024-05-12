Польше пригрозили самострелом в ногу из-за выдворения украинских уклонистов

Польша нанесёт ущерб собственной экономике, выдворив на Украину сотни тысяч военнообязанных беженцев. Так последствия массовой репатриации оценили аналитики журнала Forbes.

Авторы издания напомнили, что сбежавшие от вооружённого конфликта уклонисты будут вынуждены покинуть свои рабочие места в случае принудительной высылки. Тогда-то республика и столкнётся с резким дефицитом трудящегося персонала.