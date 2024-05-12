Новак поставил перед собой задачу обеспечить Россию топливом в полном объёме
Кандидат в вице-премьеры России Александр Новак планирует обеспечить всё государство топливом и сохранить объём экспорта энергоресурсов. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Комитета Госдумы по энергетике в воскресенье, 12 мая.
"Ключевая задача — обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны", — подчеркнул он.
По словам Новака, необходимо такое производство и качество продукции, которые поддерживали бы не только предприятия внутренней экономики и промышленности, но и граждан. Он добавил, что важно обратить внимание и на реализацию экспортного потенциала энергоресурсов РФ.
11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Так, курировать экономический блок предложено поручить Александру Новаку, ранее этим занимался Андрей Белоусов. Денис Мантуров предлагается на пост вице-премьера по вопросам промышленности. Минпромторг может возглавить Антон Алиханов. Вице-премьером по сельскому хозяйству и АПК выдвинут Дмитрий Патрушев. Координировать цифровое развитие, связь и работу ФАС предложено Дмитрию Григоренко. Также изменения ожидаются в Минсельхозе, Минобрнауки, Минспорте, Минэкономики. Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, предположительно, останутся вице-премьерами. Ожидается, что депутаты будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров более шести часов.
ТАСС / Александр Астафьев