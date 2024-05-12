Новак поставил перед собой задачу обеспечить Россию топливом в полном объёме

Кандидат в вице-премьеры России Александр Новак планирует обеспечить всё государство топливом и сохранить объём экспорта энергоресурсов. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Комитета Госдумы по энергетике в воскресенье, 12 мая.

"Ключевая задача — обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны", — подчеркнул он.

По словам Новака, необходимо такое производство и качество продукции, которые поддерживали бы не только предприятия внутренней экономики и промышленности, но и граждан. Он добавил, что важно обратить внимание и на реализацию экспортного потенциала энергоресурсов РФ.