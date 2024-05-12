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12 мая, 13:41

"Грады" сорвали переброску подкрепления ВСУ у границы с Белгородской областью

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки российских войск "Север" помешали переброске подкрепления пехоты на оборонительные позиции Вооружённых сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Среди тех, кто участвует в такой работе, командир реактивного взвода с позывным Чекист.

Командир с позывным Чекист — о боевой работе расчётов РСЗО "Град" группировки войск "Север". Видео © Telegram / Минобороны России

"Я уроженец Белгородской области. Когда за моей спиной все мои близкие, я отец двух сыновей, как я могу недоделать свою работу? Будьте уверены и за мой расчёт. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу!" — приводит его слова Минобороны РФ.

По данным ведомства, каждый член экипажа реактивной установки награждён медалью "За отвагу", хотя бойцы подчёркивают, что пришли в ВС РФ не за орденами. Их главная задача — мирное небо.

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ВСУ за сутки потеряли 620 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"

Ранее Life.ru писал, что над Белгородской областью за ночь сбиты две оперативно-тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, накануне ВС РФ сбили 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над регионом.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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