"Грады" сорвали переброску подкрепления ВСУ у границы с Белгородской областью
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки российских войск "Север" помешали переброске подкрепления пехоты на оборонительные позиции Вооружённых сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Среди тех, кто участвует в такой работе, командир реактивного взвода с позывным Чекист.
Командир с позывным Чекист — о боевой работе расчётов РСЗО "Град" группировки войск "Север". Видео © Telegram / Минобороны России
"Я уроженец Белгородской области. Когда за моей спиной все мои близкие, я отец двух сыновей, как я могу недоделать свою работу? Будьте уверены и за мой расчёт. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу!" — приводит его слова Минобороны РФ.
По данным ведомства, каждый член экипажа реактивной установки награждён медалью "За отвагу", хотя бойцы подчёркивают, что пришли в ВС РФ не за орденами. Их главная задача — мирное небо.
Ранее Life.ru писал, что над Белгородской областью за ночь сбиты две оперативно-тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, накануне ВС РФ сбили 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над регионом.
Telegram / Минобороны России