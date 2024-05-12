"Грады" сорвали переброску подкрепления ВСУ у границы с Белгородской областью

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки российских войск "Север" помешали переброске подкрепления пехоты на оборонительные позиции Вооружённых сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Среди тех, кто участвует в такой работе, командир реактивного взвода с позывным Чекист.

Командир с позывным Чекист — о боевой работе расчётов РСЗО "Град" группировки войск "Север". Видео © Telegram / Минобороны России

"Я уроженец Белгородской области. Когда за моей спиной все мои близкие, я отец двух сыновей, как я могу недоделать свою работу? Будьте уверены и за мой расчёт. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу!" — приводит его слова Минобороны РФ.