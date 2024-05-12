Семь человек ранены в результате атак ВСУ в Курской области

Семь человек, включая 10-летнего ребёнка, пострадали в результате обстрелов ВСУ Курской области. Об этом сообщили власти региона.

"Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек. Они были доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что во время атаки на село Тёткино пострадали 35-летняя женщина и 10-летний ребёнок. Сейчас с ними работают медики, а вскоре их переведут в районную больницу.

Кроме того, сегодня неоднократно были совершены попытки атаки на сёла Сергеевка и Волфино, деревню Елизаветовка в Глушковском районе, пункт пропуска Суджа, а также населённые пункты Плёхово, Гуево, Свердликово и Николаево-Дарьино в Суджанском районе, село Гордеевка Кореневского района. К счастью, местные жители не пострадали.

"Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны недалеко от пункта пропуска Суджа, хутора Заря и села Весёлое Глушковского района, пункта пропуска Крупец Рыльского района, хутора Олешня Суджанского района", — добавили власти региона.