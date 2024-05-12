Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на пост председателя Счётной палаты
Борис Ковальчук. Обложка © kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин определился с кандидатурой нового председателя Счётной палаты РФ. Президент предложил назначить на этот пост экс-гендиректора энергетической компании "Интер РАО" Бориса Ковальчука, сообщила пресс-служба Совфеда.
"В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счётной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", — гласит заявление.
Кадровые перестановки могут затронуть и Министерство обороны. Так, Путин предложил сделать главой ведомства Андрея Белоусова. Сергей Шойгу же станет секретарём Совбеза РФ.