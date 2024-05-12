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12 мая, 18:56

Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на пост председателя Счётной палаты

Борис Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Борис Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин определился с кандидатурой нового председателя Счётной палаты РФ. Президент предложил назначить на этот пост экс-гендиректора энергетической компании "Интер РАО" Бориса Ковальчука, сообщила пресс-служба Совфеда.

"В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счётной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича", — гласит заявление.

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Кадровые перестановки могут затронуть и Министерство обороны. Так, Путин предложил сделать главой ведомства Андрея Белоусова. Сергей Шойгу же станет секретарём Совбеза РФ.

Илья Пушкарев
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