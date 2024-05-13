На Крымском мосту почти на два часа закрывали проезд для автомобилей
На Крымском мосту на несколько часов пришлось приостановить движение автотранспорта. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".
Сообщение об остановке появилось в 04:56 по московскому времени. Всех, кто попадал в зону досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности. В 06:45 по московскому времени движение было возобновлено.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — пишет пресс-служба.
Недавно в районе Симферополя средства ПВО сбили вражеский дрон. А незадолго до этого силы ПВО России сбили четыре ракеты над Крымом. По данным Минобороны РФ, речь идёт об американских ATACMS.
Shutterstock / FOTODOM