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13 мая, 04:11

На Крымском мосту почти на два часа закрывали проезд для автомобилей

На Крымском мосту на несколько часов пришлось приостановить движение автотранспорта. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Сообщение об остановке появилось в 04:56 по московскому времени. Всех, кто попадал в зону досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности. В 06:45 по московскому времени движение было возобновлено.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — пишет пресс-служба.

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Недавно в районе Симферополя средства ПВО сбили вражеский дрон. А незадолго до этого силы ПВО России сбили четыре ракеты над Крымом. По данным Минобороны РФ, речь идёт об американских ATACMS.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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