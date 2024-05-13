Российские военные готовят одновременно два "котла" для ВСУ, предупредили в Раде

Вооружённые силы России готовят ВСУ одновременно два "котла". Об этом в интервью рассказал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков, и далее — на город Днепр. И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — заявил Шевченко.

По словам нардепа, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения". Он указал, что Армия РФ планирует "отрезать" две группировки украинских войск на восточном и южном направлениях, тем самым создав два "котла". В этом есть опасность положения ВСУ, завершил депутат.