Российские военные готовят одновременно два "котла" для ВСУ, предупредили в Раде
Депутат Рады Шевченко: ВС РФ готовят ВСУ одновременно два "котла"
ВС РФ готовит два "котла" на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вооружённые силы России готовят ВСУ одновременно два "котла". Об этом в интервью рассказал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков, и далее — на город Днепр. И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — заявил Шевченко.
По словам нардепа, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения". Он указал, что Армия РФ планирует "отрезать" две группировки украинских войск на восточном и южном направлениях, тем самым создав два "котла". В этом есть опасность положения ВСУ, завершил депутат.
Напомним, тем временем на Харьковском направлении разворачивается наступление ВС РФ. Освобождён уже целый ряд населённых пунктов. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. В то же время Генштаб ВСУ заявил о тактическом успехе российских военных под Харьковом.