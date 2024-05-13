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13 мая, 07:04

Российские военные готовят одновременно два "котла" для ВСУ, предупредили в Раде

Депутат Рады Шевченко: ВС РФ готовят ВСУ одновременно два "котла"

ВС РФ готовит два "котла" на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ВС РФ готовит два "котла" на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вооружённые силы России готовят ВСУ одновременно два "котла". Об этом в интервью рассказал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская область и в Харьков, и далее — на город Днепр. И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр",  заявил Шевченко.

По словам нардепа, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения". Он указал, что Армия РФ планирует "отрезать" две группировки украинских войск на восточном и южном направлениях, тем самым создав два "котла". В этом есть опасность положения ВСУ, завершил депутат.

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ВС РФ ударили по военному заводу в Харькове, заявили в подполье

Напомним, тем временем на Харьковском направлении разворачивается наступление ВС РФ. Освобождён уже целый ряд населённых пунктов. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. В то же время Генштаб ВСУ заявил о тактическом успехе российских военных под Харьковом.

Мирон Сидоров
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