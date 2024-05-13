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13 мая, 08:30

МВД объявило правнучку лётчика Чкалова в розыск по уголовной статье

Дарья Богданова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Дарья Богданова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

МВД России объявило в розыск Дарью Богданову — правнучку известного советского лётчика Валерия Чкалова. Это следует из открытой базы данных ведомства. Конкретная статья Уголовного кодекса не указывается.

"Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке.

По данным Life.ru, против Дарьи Богдановой завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом стали многочисленные антироссийские высказывания Богдановой.

Как живёт правнучка легендарного Чкалова, мечтающая о ядерном ударе по Москве
Как живёт правнучка легендарного Чкалова, мечтающая о ядерном ударе по Москве

Напомним, после начала спецоперации Дарья Богданова вместе с супругом покинула Россию, поселившись в Бельгии. Она активно выступает с проукраинской позицией, в том числе собирая деньги в поддержку украинских националистических формирований. А в конце января скандальная блогерша и вовсе призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала прочие родственники легендарного советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой.

Матвей Константинов
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