МВД объявило правнучку лётчика Чкалова в розыск по уголовной статье
Дарья Богданова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова
МВД России объявило в розыск Дарью Богданову — правнучку известного советского лётчика Валерия Чкалова. Это следует из открытой базы данных ведомства. Конкретная статья Уголовного кодекса не указывается.
"Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке.
По данным Life.ru, против Дарьи Богдановой завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом стали многочисленные антироссийские высказывания Богдановой.
Напомним, после начала спецоперации Дарья Богданова вместе с супругом покинула Россию, поселившись в Бельгии. Она активно выступает с проукраинской позицией, в том числе собирая деньги в поддержку украинских националистических формирований. А в конце января скандальная блогерша и вовсе призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала прочие родственники легендарного советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой.