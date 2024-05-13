МВД объявило правнучку лётчика Чкалова в розыск по уголовной статье

По данным Life.ru, против Дарьи Богдановой завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом стали многочисленные антироссийские высказывания Богдановой.

Напомним, после начала спецоперации Дарья Богданова вместе с супругом покинула Россию, поселившись в Бельгии. Она активно выступает с проукраинской позицией, в том числе собирая деньги в поддержку украинских националистических формирований. А в конце января скандальная блогерша и вовсе призвала к ядерному удару по Москве. На фоне разразившегося скандала прочие родственники легендарного советского лётчика Валерия Чкалова отреклись от Богдановой.