Лавров: Россия готова биться с Западом на поле боя
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Если Запад захочет решения украинского конфликта на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации.
"Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — отметил Лавров.
Он также оценил конференцию по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда Россию не пригласили. Дипломат объяснил, что эта встреча сведётся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Такой выговор для школьника.
"Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой всё решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", — заключил Лавров.
Как ранее писал Life.ru, 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится саммит, который посвящён украинской формуле мира. Россиян при этом на встречу звать не стали. По мнению Кремля, меропрятие обречено на провал: об урегулировании столкновения невозможно говорить без участия РФ. Сергей Лавров при этом отметил, что некоторые страны едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность без РФ.