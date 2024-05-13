Лавров: Россия готова биться с Западом на поле боя

Если Запад захочет решения украинского конфликта на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации.

"Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — отметил Лавров.

Он также оценил конференцию по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда Россию не пригласили. Дипломат объяснил, что эта встреча сведётся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Такой выговор для школьника.