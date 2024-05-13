Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации. В сопровождении спикера СФ Валентины Матвиенко он зашёл в зал консультаций. Life.ru публикует видео с места событий.

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации. Видео © Life.ru

В начале консультаций Валентина Матвиенко заявила, что кандидатура Андрея Белоусова хорошо известна и на протяжении многих лет сенаторы взаимодействовали с ним по многим вопросам. По её словам, лучшей кандидатуры для организации работы Минобороны нет.

"Он всегда откликался, был с нами, доступен, Андрей Рэмович прошёл серьёзную школу, помню его как успешного министра экономразвития, помощника президента. Каждое новое время требует людей с новыми качествами, и, на мой взгляд, это удачный выбор президента", — подчеркнула председатель Совфеда.