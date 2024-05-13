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13 мая, 09:05

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации. В сопровождении спикера СФ Валентины Матвиенко он зашёл в зал консультаций. Life.ru публикует видео с места событий.

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации. Видео © Life.ru

В начале консультаций Валентина Матвиенко заявила, что кандидатура Андрея Белоусова хорошо известна и на протяжении многих лет сенаторы взаимодействовали с ним по многим вопросам. По её словам, лучшей кандидатуры для организации работы Минобороны нет.

"Он всегда откликался, был с нами, доступен, Андрей Рэмович прошёл серьёзную школу, помню его как успешного министра экономразвития, помощника президента. Каждое новое время требует людей с новыми качествами, и, на мой взгляд, это удачный выбор президента", — подчеркнула председатель Совфеда.

Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны
Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны

Напомним, 12 мая в Совет Федерации поступили предложенные президентом кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. Так, по предложению Путина Сергей Шойгу покинет пост главы Минобороны России, на эту должность глава государства предложил назначить Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что изменения в руководстве Минобороны обусловлены необходимостью инноваций. О других назначениях читайте на Life.ru.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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