Звезде фильма "Любовь и голуби" резко стало плохо перед спектаклем из-за магнитной бури

Актрисе Наталье Теняковой внезапно стало плохо перед спектаклем "9 ряд. 10, 11 место" в МХТ им. А.П. Чехова в Москве. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, у 80-летней народной артистки РФ подскочило артериальное давление. При этом коллеги Теняковой отметили, что ей стало плохо уже второй раз за два дня по причине сильного волнения. Медики оказали актрисе помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Сама Тенякова рассказала, что ей стало нехорошо из-за мощнейшей магнитной бури. Врачи сделали артистке укол, после чего она отыграла спектакль.

"Медики сказали, что были страшные магнитные бури и у них было очень много вызовов таких", — уточнила актриса в беседе с 360.ru.

Наталья Тенякова известна зрителям по роли бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Также она снялась в картинах "Француз", "Отцы и дети", "Старшая сестра", "Зелёная карета", "Али-Баба и 40 разбойников".