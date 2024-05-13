В ЛНР сообщили о трёх погибших в результате обстрела Краснодона со стороны ВСУ
Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР
Три человека погибли и четверо пострадали в результате удара ВСУ по Краснодону в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в настоящее время в промышленной зоне города тушат сильный пожар, на месте также работают сотрудники СК России.
После обстрела ВСУ в Краснодоне тушат сильный пожар. Видео © Telegram / Леонид Пасечник
"Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о трёх погибших и четверых пострадавших", — написал Пасечник в телеграм-канале.
Глава ЛНР также добавил, что одна из составных частей ракеты, запущенной со стороны Украины, упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент никого не было.
Напомним, днём 13 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону. Этот город находится в глубоком тылу ЛНР. По предварительным данным, противник мог выпустить не менее трёх американских дальнобойных ракет ATACMS.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo