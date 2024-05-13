В ЛНР сообщили о трёх погибших в результате обстрела Краснодона со стороны ВСУ

Три человека погибли и четверо пострадали в результате удара ВСУ по Краснодону в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в настоящее время в промышленной зоне города тушат сильный пожар, на месте также работают сотрудники СК России.

После обстрела ВСУ в Краснодоне тушат сильный пожар. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о трёх погибших и четверых пострадавших", — написал Пасечник в телеграм-канале.