Российские девушки рассказали, после скольких свиданий приглашают парней домой

Большая половина женщин (89%) и мужчин (54%) считает, что вторая половинка намекает на близость, когда приглашает к себе домой. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса знакомств, которые опубликовала "Газета.ru".

При этом 18% опрошенных расценивают приглашение домой как желание девушки похвастаться своим кулинарным мастерством. Вместе с тем мужчины в большей степени романтизируют встречи такого формата, и каждый десятый надеется на дальнейшее совместное проживание с возлюбленной. Кроме того, мужчины (6%) чаще женщин (1%) ожидают знакомства с родителями второй половинки после домашнего свидания.

Мнения респондентов также разделились в отношении количества встреч перед тем, как решиться на домашнее свидание. Так, больше половины девушек (54%) предпочитают сходить на девять-десять свиданий, чтобы оценить серьёзность отношений. А вот мужчины делают это гораздо быстрее: 66% полагают, что взвесить все "за" и "против" можно уже на первой встрече.

При этом 53% мужчин высоко оценивают готовность второй половинки встретиться дома, для них это является свидетельством серьёзности намерений. А 59% мужчин и 55% женщин признались, что отреагируют спокойно на приглашение провести домашнее свидание — бурных эмоций у них это не вызовет.

Однако женщины (69%) не готовы идти к возлюбленному домой на раннем этапе отношений, если тот живёт с родителями. Мужчины (37%) проще воспринимают этот факт и считают домашнюю встречу хорошим поводом для начала общения с родителями возлюбленной.

Вместе с тем только 35% представительниц прекрасного пола отметили, что спокойно относятся к наличию вещей бывших партнёров в доме. Мужчины (52%) в этом плане не сильно переживают и считают, что каждый может расставаться со своим прошлым, как захочет. Кроме того, 41% мужчин и 58% женщин не относят себя к дотошным чистюлям, но выразили уверенность, что приглашающая сторона должна хотя бы минимально прибраться перед свиданием.