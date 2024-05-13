Психолог рассказал, что мешает людям найти пару после 30 лет

После 30 лет люди начинают яснее понимать свои потребности и становятся разборчивее, поэтому им уже сложнее найти себе пару. Так, женщины, оценивая мужчину, будут обращать внимание на поведение и верить поступкам, а не словам. Мужчин же привлечёт ухоженность дамы и родство взглядов, а не одно лишь декольте. Такое мнение выразил психолог Станислав Самбурский.

"Приходит и насыщение краткосрочными романами: уже не хочется тратить драгоценное время на случайного человека и наступает пора искать родную душу. Общие интересы — важнейший элемент крепкого союза", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, часто мешает свободно знакомиться опыт прошлых отношений, причём сильнее этому подвержены женщины. Людям сложно убрать установки "все мужики изменяют", "все женщины — стервы", требуется больше времени, чтобы проверить партнёра и поверить ему. Сфокусированность на прошлом становится одним из основных препятствий для новых контактов.

"Одиночество после длительных отношений заставляет зацикливаться на прошлом. Однако свидание, на котором долго и красочно рассказывают о бывшем партнёре, становится первым и последним", — предостерёг специалист.

Встречается и обратная ситуация: некоторые женщины с детьми бывают неразборчивы из страха, что "с прицепом" они никому не нужны, и хватают первого попавшегося. Тем не менее бояться одиночества в этом случае не стоит: множество пар во втором браке рожают совместных детей, отметил Самбурский. Психолог добавил, что сегодня для знакомства есть не только живые тематические мероприятия, но и Интернет. Позитивный настрой, понимание себя и принятие других людей такими, какими они есть, дают все шансы на встречу со второй половинкой, заключил эксперт.