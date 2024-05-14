В Черкасской области Украины прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Умани Черкасской области. В регионе на данный момент действует воздушная тревога.
Что послужило причиной взрыва, неизвестно, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.
Ранее, в ночь на 8 мая, на всей территории Незалежной вновь звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергообъекты повреждены в пяти областях страны.
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