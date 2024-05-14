В Словакии выступили против депортации украинских уклонистов призывного возраста. Как заявил председатель Комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри, отправка на фронт людей, не желающих воевать, является негуманной.

"Я против того, чтобы Словакия выдавала мужчин призывного возраста, приехавших с Украины. Эти люди не хотят воевать против русских и умирать за Зеленского", — рассказал он газете "Известия".