В Словакии отказались возвращать украинских уклонистов на родину
"Известия": В Словакии не поддержали депортацию украинских уклонистов
В Словакии выступили против депортации украинских уклонистов призывного возраста. Как заявил председатель Комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри, отправка на фронт людей, не желающих воевать, является негуманной.
"Я против того, чтобы Словакия выдавала мужчин призывного возраста, приехавших с Украины. Эти люди не хотят воевать против русских и умирать за Зеленского", — рассказал он газете "Известия".
Напомним, что власти Незалежной запретили оказывать уклонистам консульские услуги за рубежом. Доступной оказалась лишь одна опция — возвращение на родину для вступления в ряды ВСУ. При этом недовольство находящихся за границей украинских уклонистов только растёт.
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