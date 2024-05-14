Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил глава региона.
Ранее над Белгородом сбили несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа.
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