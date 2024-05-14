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14 мая, 08:24

В Красноярском крае мужчина открыл огонь по наряду ДПС

В Емельяновском районе Красноярского края мужчина открыл огонь по автомобилю ДПС, сообщили в региональном главке МВД. Всё произошло, когда правоохранители остановили в посёлке Снежница пьяного водителя мотоблока. Он рассказал своему знакомому о случившемся, и тот приехал на место, начав угрожать инспекторам.

"К служебному автомобилю подошёл 54-летний местный житель, который просил не составлять материалы в отношении его приятеля, в случае невыполнения пообещал открыть огонь по сотрудникам полиции. Стражи порядка <...> через какое-то время услышали выстрел по патрульному автомобилю", — говорится в сообщении.

Полицейские дождались подкрепления и задержали стрелка по месту жительства, он пытался спрятаться на сеновале. Установлено, что мужчина официально не владеет использованным оружием и ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", виновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Его уже заключили под стражу.

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Напомним, что в апреле неадекватный мужчина напал на полицейского в Уфе. Для его задержания пришлось открыть огонь. Судя по видео Life.ru, перед нападением он говорил сам с собой и даже отрезал себе щёки.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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