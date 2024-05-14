В Красноярском крае мужчина открыл огонь по наряду ДПС

В Емельяновском районе Красноярского края мужчина открыл огонь по автомобилю ДПС, сообщили в региональном главке МВД. Всё произошло, когда правоохранители остановили в посёлке Снежница пьяного водителя мотоблока. Он рассказал своему знакомому о случившемся, и тот приехал на место, начав угрожать инспекторам.

"К служебному автомобилю подошёл 54-летний местный житель, который просил не составлять материалы в отношении его приятеля, в случае невыполнения пообещал открыть огонь по сотрудникам полиции. Стражи порядка <...> через какое-то время услышали выстрел по патрульному автомобилю", — говорится в сообщении.